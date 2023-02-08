​​​​​​​وصول شاحنة مساعدات للهلال الأحمر الكردي إلى الشيخ مقصود والأشرفية

كخطوة احترازية لوقاية الأهالي من تأثيرات الزلزال الذي ضرب مناطق عديدة في سوريا، وفقد 6 أشخاص حياتهم جرائه في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لجأ آلاف الأهالي إلى مراكز إيواء وخيم نصبها المجلس العام للحيين في الساحات العامة.

ولتقديم المساعدة للأهالي، استطاع الهلال الأحمر الكردي إرسال شاحنة من المساعدات للمتضررين.

ووصلت صباح اليوم الأربعاء، الشاحنة إلى الحيين، تحمل على متنها أغطية وخيم ليتم نصبها في الساحات الفارغة والبعيدة عن الأبنية العالية، ليتم فيها إيواء الأهالي، وتجنب المزيد من الخسائر البشرية.

وكان المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، قد خصص مراكز لإيواء الآلاف من أهالي القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، والذي يضم المنازل والمباني الأكثر تضرراً والمهددة بالانهيار.

وبحسب المجلس العام، فإنه سيتم وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي، نصب تلك الخيم خلال الساعات القليلة القادمة، في أماكن آمنة ليلجأ إليها الأهالي.

(ن ش/ س ر)

ANHA