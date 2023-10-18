​​​​​​​وصول جثمان الكادح في الإعلام الحر نجم الدين سالاز إلى وان

استشهد الصحفي والكاتب نجم الدين سالاز في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية في باشور كردستان، في 14 تشرين الأول الجاري.

وأقيمت مراسم مهيبة للصحفي الشهيد نجم الدين في مدينة السليمانية، أمس الثلاثاء، ونُقل جثمانه إلى بوابة خابور الحدوديّة، ثمّ نُقل إلى المشرحة الحكومية في سلوبي لتشريحه، وبعد الانتهاء من ذلك، نُقل إلى مدينة وان، وسيُدفن جثمان نجم الدين سالاز في مقبرة آكوبرو في ناحية توشبا بعد صلاة الظهر في مسجد بويالار.

وستقيم عائلة سالاز العزاء في دار العزاء التابع لمسجد خيرتي السابق الواقع على طريق كالي.

(ر)