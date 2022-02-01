​​​​​​​وصول الدفعة السادسة من الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا

وعبر تغريدة على تويتر قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء: "نحن نفرغ حمولة الطائرة السادسة من أصدقائنا من الولايات المتحدة الأميركية! وصل على متنها 84 طناً من الذخيرة إلى كييف! في المجموع، تلقينا اليوم حوالي 500 طن من المعدات الدفاعية من الولايات المتحدة. وهذه ليست النهاية".

ونشر الوزير الأوكراني صورة لطائرة الشحن، بالإضافة إلى محتوياتها مع عدد كبير من الصناديق.

وأعلن الوزير ريزنيكوف، مساء الإثنين، عن وصول الطائرة الأميركية الخامسة إلى كييف وعلى متنها 84 طناً من الذخيرة الحربية من مختلف العيارات.

وفي يوم 22 كانون الثاني/ يناير، وصلت الدفعة الأولى من الشحنات العسكرية الأميركية، وكان وزنها الإجمالي أكثر من 90 طناً.

(د ع)