​​​​​​​وصول العديد من الوفود المدعوة لقمة جوار العراق

وتنطلق اليوم في بغداد قمة للتعاون والشراكة بمشاركة دول غالبيتها من الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية.

ومنذ الخميس الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد، تشديداً أمنياً وانتشاراً عسكرياً قرب مؤسسات حكومية ودبلوماسية حساسة، تزامناً مع انعقاد القمة.

وفيما يتعلق بالمشاركين في الحدث، جرى توجيه دعوات إلى دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن دول الجوار العراقي والإقليمي، لحضور القمة، وفقاً لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.

وتأكد حتى الآن، حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في قمة دول الجوار الإقليمي، في أعلى حضور تمثيلي بين الدول المشاركة في القمة.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كلاً من السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتهدف القمة إلى منح العراق "دوراً بناء وجامعاً لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة"، على ما أكدت مصادر من محيط رئيس الوزراء، في وقت سابق، لوكالة "فرانس برس".

(ش ع)