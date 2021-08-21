​​​​​​​وصول أكثر من 30 مدنياً من عفرين إلى الشهباء هرباً من جرائم تركيا ومرتزقتها

وتمكن 30 شخصاً من مدينة عفرين المحتلة، بينهم نساء وأطفال دون سن الـ 15، من الوصول إلى مقاطعة الشهباء صباح اليوم، هرباً من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحقهم.

وأكد الفارون بأن هناك مئات المدنيين والعائلات يريدون الخروج من عفرين ولكن الاحتلال التركي يمنعهم من الخروج.

وكذّب العائدون ادعاءات ما يسمى المجلس الوطني الكردي حول عودة الأهالي إلى عفرين المحتلة، وقالوا إن الذين يعودون يتم نقلهم إلى تركيا ومن هناك إلى أوروبا من أجل تفريغ المنطقة من سكانها الكرد.

وأضافوا: "لا أحد يستطيع البقاء في عفرين نتيجة الجرائم التي ترتكب بحقهم".

وفي تقارير لاحقة ستكشف وكالتنا أسماء المدنيين والجرائم التي ارتكبت بحقهم.

(ف إ/ح)

ANHA