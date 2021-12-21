​​​​​​​وصول 6 من جرحى قصف الاحتلال التركي على زركان إلى مشافي قامشلو- تم التحديث

وصل مساء اليوم 6 من الجرحى المدنيين الذي أصيبوا جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزقته لبلدة زركان وقراها إلى مشافي مدينة قامشلو.
خبر 2021-12-21T21:11:00 قامشلو

أفاد مراسلونا أنه وصل مساء اليوم 6 جرحى مدنيين ممن أصيبوا نتيجة القصف المدفعي والصاروخي المكثف للاحتلال التركي ومرتزقته على بلدة زركان وقراها، إلى مشفى فرمان ومشفى نافذ في مدينة قامشلو.

وأسماء المصابين هي "روزه دياب من  بلدة زركان العمر 35 سنة، علي العيد  45 عاماً من قرية الربيعات ، جودي علي العيد 4 سنوات من قرية الربيعات، أحمد العيد 11 عاماً من قرية الربيعات، جوري العيد من قرية الربيعات 12 عاماً، ومحمد خير عليان من قرية الأسدية 58 عاماً".

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يذكر أنه ونتيجة القصف المكثف الذي تعرضت له بلدة زركان وقراها مساء اليوم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، استشهد 3 مدنيين، وأصيب عدد آخر بجراح.

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ANHA


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