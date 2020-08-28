أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، بأن القوات الحكومية نفذت قصفًا صاروخيًّا متجددًا، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وكفرتعال بريف حلب الغربي، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء إدلب.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن مرتزقة الجبهة الوطنية قصفت براجمات الصواريخ تمركز القوات الحكومية في قرية معردبسة بريف إدلب الشرقي.

وفي سياق ذلك، قال رصد المرصد السوري، أن اشتباكات وقعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور الرويحة وبينين وحرش بينين في ريف معرة النعمان بين الطرفين.

واستهدفت المرتزقة تجمعات القوات الحكومية في محاور جبل الأكراد شمال اللاذقية.

(ش ع)