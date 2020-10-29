وحلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب ضمن منطقة "خفض التصعيد"، بالتزامن مع تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات الحكومة على مناطق في محيط البارة وكفر عويد والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثّق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر في قوات الحكومة جراء استهدافه من قبل المرتزقة على محور حرش كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

وعلى صعيدٍ متصل، استهدفت المرتزقة بقذائف المدفعية تجمعات قوات الحكومة في محيط قرية جدرايا في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدمير مقرات عسكرية، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العناصر.

(ش ع)