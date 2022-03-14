​​​​​​​وسط تفاؤل حذر.. جولة رابعة من المحادثات بين موسكو وكييف

وعلى وقع استمرار المعارك في عدد من المدن الأوكرانية، تنطلق اليوم الاثنين الجولة الرابعة من المحادثات بين الجانبين الأوكراني والروسي، عبر الفيديو.

وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أوضح مساء أمس أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف اليوم.

وتأتي هذه الجولة وسط أجواء من التفاؤل الروسي الحذر، لاسيما بعد أن أكد مندوب روسيا إلى المحادثات، ليونيد سلوتسكي، في تصريحات أمس أن هناك تقدماً جوهرياً، معتبراً أنه بات "من الممكن الوصول إلى موقف مشترك بين الوفدين قريباً".

فيما يعول الجانب الأوكراني المتفائل أيضاً ولكن بحذر على تغيير ما في الموقف الروسي من تحركها العسكري وأهدافها على أراضي الجارة الغربية.

كما يطالب الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي بترتيب المفاوضين من الجانبين لقاء مباشراً بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما لم يرفضه الكرملين بشكل قاطع، بل طلب تحديد الأطر والأهداف لمثل هكذا اجتماع إن حصل، وفق ما نقلته شبكة العربية.

ويذكر أن ثلاث جلسات من المحادثات كانت عقدت سابقاً على مستوى الوفود، الأولى على الحدود الأوكرانية البيلاروسية والجلستين التاليتين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأفضت تلك الجولات حتى الساعة إلى وقف إطلاق مؤقت للنار في عدة مدن كبرى من ضمنها كييف، بغية إجلاء المدنيين العالقين، إلا أن تلك الهدنة المتقطعة شهدت انتهاكات عدة، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤوليات.

ولكن كييف ودول الغرب الداعمة لها تعول على أن تفضي جولات الحوار هذا إلى هدنة دائمة، تفضي لاحقاً إلى التوصل لحل يرسي السلام بين الطرفين.

وشدد الكرملين أكثر من مرة أنه لن يتراجع عن تحقيق أهداف تحركه العسكري الذي أطلق في 24 شباط/ فبراير، والمتمثلة بتجريد كييف من سلاحها النوعي، الذي تعتبره موسكو مهدداً لأمنها، ووقف توسع حلف الناتو في الشرق الأوروبي، فضلاً عن وقف المساعي الأوكرانية للانضمام إليه أيضاً، ما يدفع بالعديد من المراقبين إلى عدم التأمل بالتوصل سريعاً إلى توافق بين البلدين.

والأحد، استهدفت الصواريخ الروسية قاعدة عسكرية في غرب أوكرانيا، ما أدى إلى مصرع 35 شخصاً في ذلك الهجوم على الموقع الذي مثل مركزاً حيوياً للتعاون بين أوكرانيا ودول حلف شكال الأطلسي (ناتو) التي تدعم دفاعاتها.

وقتل آلاف الجنود منذ بدء التحرك العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية وأفادت كييف، السبت، عن مقتل "حوالي 1300" جندي أوكراني.

من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من آذار/ مارس عن مقتل 498 جنديًا ولم تحدّث الحصيلة مذاك.

(د ع)