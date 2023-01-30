وعن مجريات سير الحملة في مدينة الطبقة وريفها خلال يومها السادس، قال القيادي في حملة "الانتقام لشهداء الرقة" في الطبقة، بكري علي "عمليات البحث والتمشيط ضمن أحياء مدينة الطبقة تسير بالشكل المطلوب نظراً للتعاون الذي أبداه الأهالي مع القوى الأمنية من أجل إنجاح أهداف هذه الحملة".

وأكد "أن هذه الحملة ستكون انتقاماً لجميع شهداء شمال وشرق سوريا، وقواتنا الأمنية والعسكرية لن تتوقف عن محاربة الإرهاب حتى تحقيق النصر".

والجدير بالذكر بأن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، أطلقت حملة "الانتقام لشهداء الرقة" في الـ 25 من كانون الثاني الجاري.

(خ)

ANHA