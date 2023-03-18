​​​​​​​وسط مواصلة انتفاضتهم.. محتجون في روجهلات يوقدون شعلة نوروز

تتواصل الانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî"، في شهرها الـ7، على الرغم من القمع الممارس من قبل سلطات الدولة الإيرانية بحق المحتجين والمحتجات.

وتظاهر محتجون أمس (17 آذار)، وأشعلوا النيران في جبال شرق كردستان، ودعوا إلى استمرار الانتفاضة، وفقاً لوكالة روج نيوز.

ونزل المحتجون بمشاركة نسائية فعّالة إلى الساحات بعد أداء صلاة الجمعة في مدينة زاهدان، ونظموا نشاطات تظاهرية منددة بممارسات الدولة الإيرانية، وأوضحوا خلال المظاهرة استمرارهم حتى النهاية في انتفاضتهم، وسط رفعهم يافطات كتب عليها "الانتفاضة ليست تفاحة على الشجرة حتى ننتظر أن تقع بين أيدينا، إنها تستوجب منا أن نقطفها دون انتظار".

ونقلت الوكالة عن إمام مسجد مكة في زاهدان خلال صلاة الجمعة، قوله إن شعار: "أمة واحدة ودين واحد لا يمكن أن يقود البلاد، وإن كل الحكومات التي حملت هذه الشعارات قد فشلت في إدارة بلدانها".

بينما تتواصل النشاطات الاحتجاجية في روجهلات بطرق مختلفة، وفي عدة مدن مثل سقز وديولان، حيث توجهت مجموعة من متسلقي الجبال، أمس الجمعة، إلى الجبال، وصرحت بأنها ستواصل أنشطتها الاحتجاجية حتى تحقيق انتفاضة " Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)، أهدافها كما أوقدت شعلة نوروز في قمة الجبل.

(ي م)