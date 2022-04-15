​​​​​​​وسط حديث عن مخطط مشترك لمهاجمة الكريلا... مسرور بارزاني يصل تركيا

وصل رئيس حكومة باشور كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان مقتضب صادر عن حكومة باشور أن رئيس الحكومة سيبحث خلال اللقاءات، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وجاءت هذه الزيارة في وقت يكثر الحديث عن وجود مخطط مشترك بين الاحتلال التركي وحزب الديمقراطي الكردستاني لشن هجمات على قوات الدفاع الشعبي "الكريلا". وكانت قد أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني في بيان يوم 26 آذار/مارس الماضي أن دولة الاحتلال التركي تخطط لشن هجوم على باشور كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

هذا وتعرضت قرية هروري التابعة لناحية كاني ماسي الليلة الماضية؛ لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي، وأفاد ناشط لوكالة روج نيوز بأن قذيفتين وقعتا على منزلين من أهالي القرية وأحدثتا أضرارًا كبيرة دون وقوع أي اصابات بصفوف المدنيين.

وتواصل دولة الاحتلال التركي قصف المنطقة منذ 23 نيسان العام المنصرم وبشكل ممنهج حيث تستهدف مناطق المدنيين بشكل مباشر، كما تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي، ورافقت هذه الهجمات عمليات لقطع الأشجار، شملت مساحات واسعة من غابات مناطق باشور كردستان.

ورغم هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق واسعة من باشور كردستان ما تزال حكومتي بغداد وإقليم كردستان تلتزمان الصمت.

وكانت منظومة المجتمع الكردستاني قد دعت في بيانها :“برلمان جنوب كردستان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والمواطنين للانتفاضة ضد مؤامرات الاحتلال وتحذير الديمقراطي الكردستاني وتنبيهه. نبلغ جميع أفراد شعبنا وبلدنا بهذه المؤامرة، لا ينبغي للحزب الديمقراطي الكردستاني المشاركة في هذه المؤامرة.”

وجاءت هذه الزيارة في وقت تشهد مناطق شمال شرق سوريا مظاهرات جماهيرية احتجاجاً على تعاون وتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، وتضييق الحصار على شمال وشرق سوريا.

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ANHA