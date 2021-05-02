​​​​​​​وسط غارات روسية.. هجمات لـ داعش تسفر عن قتلى وجرحى من قوات حكومة دمشق

نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على مناطق انتشار مرتزقة داعش في سلسلة جبل البشري عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة.

وسط تحضيرات متواصلة من قبل قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها وللروس للبدء بعملية عسكرية واسعة ضد مرتزقة داعش في ريفي حماة والرقة.

وفي السياق، قتل 4 عناصر من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، وأصيب 8 آخرون على الأقل بجروح، في استهدافات من قبل مرتزقة داعش بريف تدمر ضمن بادية حمص الشرقية خلال الساعات الفائتة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى توجه أرتال عسكرية إلى البادية السورية، تضم قوات من الفرقة 11 التابعة لقوات حكومة دمشق، والفرقة 25 التي يقودها "سهيل الحسن"، والفيلق الخامس الموالي لروسيا، ووفقًا للمصادر، تجري التحضيرات لإطلاق عملية عسكرية واسعة في باديتي حماة والرقة، بمشاركة من الطائرات الحربية الروسية.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقًا لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1406 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات المرتزقة، إلى جانب مقتل 936 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

(ش ع)