​​​​​​​وسط فلتان أمني.. مقتل مواطن وعنصر من قوات دمشق في مدينة درعا على يد مجهولين

أطلق مسلحون مجهولون الرصاص على مواطن في بلدة تل شهاب بريف درعا الشمالي، مما أدى إلى مقتله على الفور، في حين، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين صباح اليوم في مدينة الحراك ضمن الريف الشرقي لمحافظة درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور، بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن العنصر ينحدر من مدينة ازرع ويقطن في مدينة الحراك وكان قد اعتقل مع والده لفترة من قبل "الأمن العسكري" وخرج من السجن ليلتحق بقوات حكومة دمشق.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة درعا فلتاناً أمنياً وتصاعداً لحالات القتل والاغتيال تستهدف المدنيين والعسكريين من قوات حكومة دمشق ازدادت وتيرتها بشكل كبير بعد إجراء حكومة دمشق لما تسميها بـ "التسويات" برعاية روسية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد 255 استهدافاً، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 209 شخص، هم: 101 من المدنيين، بينهم امرأتان و4 أطفال، و86 من العناصر التابعة لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و11 من المسلحين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق بداعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من "الفيلق الخامس" والمجموعات الموالية لروسيا.

(د ع)