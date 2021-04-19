​​​​​​​وسط اتخاذ التدابير الوقائية... تشيع 3 شهداء في مناطق مختلفة إلى مثواهم الأخير

مراسم الشهداء الـ 3 جرت وسط اتخاذ تدابير احترازية التزامًا بقرار حظر التجوّل الكلي الذي فرضته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

قامشلو

ففي مدينة قامشلو شيّع مجلس عوائل الشهداء السريان جثمان عضو قوى الأمن الداخلي– سوتورو، يعقوب شابو يعقوب (آشور)، إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء (الكلدان) في مدينة قامشلو.

وبدأت مراسم تشييع جثمان الشهيد، يعقوب شابو يعقوب، بدايةً في دير مار قريقاس للسريان في مدينة قامشلو، حيث أقيمت مراسم دينية، بمشاركة عدد من ذويه وأصدقائه، بالإضافة إلى أعضاء قوى الأمن الداخلي – سوتورو، وممثلين عن حزب الاتحاد السرياني.

ثم توجّه المشيّعون إلى مزار الشهداء (الكلدان) الواقع في الحي السياحي في مدينة قامشلو.

عضو مؤسسة عوائل الشهداء، يعقوب حنا، ألقى كلمة خلال المراسم توجّه فيها بالعزاء لذوي الشهيد، وعاهد بمواصلة النضال التزامًا بنهج جميع شهداء الحرية.

كما ألقى المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي – سوتورو، أكاد حنا، كلمة قال فيها: "نعاهد جميع شهدائنا بالسير على نهجهم حتى نيل جميع حقوقنا المشروعة، والدفاع عن جميع مكونات شمال وشرق سوريا".

وبعد إلقاء الكلمات، سلّمت مؤسسة عوائل الشهداء السريان وثيقة الشهادة إلى ذوي الشهيد يعقوب شابو يعقوب.

وانضم يعقوب شابو يعقوب، الاسم الحركي آشور، إلى قوى الأمن الداخلي – سوتورو عام 2014. واستشهد بتاريخ 18 نيسان الجاري، جراء إصابته بنوبة قلبية أثناء أدائه لمهامه.

الشدادي

اما في ناحية الشدادي، فشيّع ذوو وأصدقاء الشهيد أحمد خضر الدهماش جثمانه إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي.

هذا وجرت المراسم بحضور ذوي الشهيد وعدد من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة.

وتم استلام جثمان الشهيد أحمد الدهماش، الاسم الحركي حمزة، من أمام مبنى مؤسسة عوائل الشهداء في الحسكة وعند الوصول إلى مزار الشهداء في الشدادي، قدّم رفاقه في قوات سوريا الديمقراطية عرضًا عسكريًّا.

وبعدها ألقى الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء، ناجي النجوم، كلمة قدّم من خلالها العزاء لذوي الشهيد، وأشاد بفضل الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حرية الوطن.

تلت ذلك قراءة وثيقة الشهادة من قبل عضوة مؤسسة عوائل الشهداء، آيات الإبراهيم، وتسليمها لذويه.

بعدها وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

كوباني

وفي كوباني، جرى تشييع جثمان الشهيد فرحان العلي، الاسم الحركي أبو بسام، بحضور عائلة الشهيد والعشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء، دون الدعوة لإقامة مراسم كالمعتاد.

واستشهد الشهيد فرحان العلي أثناء تأديته لواجبه في صفوف قوات سوريا الديمقراطية في الرقة.

ووري جثمانه الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(كروب/سـ)

ANHA