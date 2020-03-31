​​​​​​​وسط استمرار حظر التجوّل بلديات الشعب تقدم خدماتها وتكثف من حملاتها التوعوية

دخل قرار حظر التجوّل الذي أعلنت عنه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يومه الـ9، الذي بدأ بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تجنباً وحرصاً منها على الوقاية من فيروس كورونا، ووسط التعليمات الصادرة باتخاذ التدابير الوقائية والصحية وإغلاق كافة المراكز والمؤسسات باستثناء ما تدعو طبيعة عملها إلى الاستمرار.

وُرش بلديات الشعب في إقليم الجزيرة تستمر في القيام بأعمالها الخدمية، عبر تنفيذ سلسلة أعمال من شأنها النهوض بالواقع الخدمي في المنطقة.

في هذا السياق باشرت بلدية الشعب في الناحية الجنوبية في الحسكة بالعمل على صيانة المنصفات وتأهيلها، بالتنسيق بين الأقسام الخدمية في البلدية، وذلك بهدف تحسين جمالية المدينة والشوارع ونظافتها.

وركزت في العمل على المنصف الممتد بين دوار الكهرباء ودوار الشريعة، نتيجة تراكم الأتربة والأحجار الكبيرة، بالإضافة إلى تأهيل التربة الزراعية في المنصف للقيام بزرع أشجار ضمنها.

كما باشرت بلدية الشعب بحملة نظافة في الشارع الرئيسي في النشوة الغربية بدءاً من دوار الشريعة وحتى الدوار الأخير، وتغسيل الشارع الرئيسي في النشوة الغربية ودوار الشريعة ودوار الكهرباء وشارع النشوة الشرقية بالتنسيق مع فوج إطفاء الحسكة.

ووزعت بلدية الشعب في الناحية الجنوبية في الحسكة منشورات توعية للوقاية من ظهور فيروس كورونا المستجد، تضمنت تعليمات عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، والمحافظة على النظافة الشخصية والعامة، وعدم تشكيل التجمعات والاختلاط فيما بينهم.

الدرباسية

وفي ناحية الدرباسية وتحت شعار "للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الفيروسات يتوجب التعاون"، علقت ضابطة بلدية الشعب في الناحية بروشورات في السوق الرئيسي، والمرافق العامة وعلى أبواب محال المواد الغذائية والخضرة، تضمنت:

1- الالتزام بقرارات خلية الأزمة.

2- إغلاق أكياس القمامة بإحكام ووضعها في الحاويات.

3- التقيد بمواعيد رمي القمامة لمنع تراكمها،

4- مواعيد رمي القمامة يومياً من الساعة 07.00 لغاية 09.00.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو باشرت بلدية الشعب وبإشراف لجنة البيئة بحملة تشجير

في مداخل الناحية من الجهات الأربعة، ومن المقرر أن تشمل الحملة الحدائق والمنصفات

والمحلق، بالإضافة إلى البلدات (المصطفاوية- السعيدة).

(أ ب)

ANHA