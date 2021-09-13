​​​​​​​وسط التوترات مع تركيا.. فرنسا تعلن بيع ست طائرات رافال لليونان

وفي وقت تصاعدت فيه التوترات بشأن سلسلة من القضايا مع تركيا المجاورة، تنوي فرنسا بيع ست طائرات مقاتلة من طراز رافال للقوات الجوية اليونانية، وتم الإعلان عن الخبر لأول مرة من قبل اليونان، يوم السبت، قبل أن تؤكده وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي عبر تويتر يوم الأحد.

وأعلنت فلورنس بارلي في تصريحها عن "اعتزام الحكومة اليونانية شراء ست طائرات رافال أخرى بعد طلب أولي لـ 18 طائرة مقاتلة فرنسية"، مشيرة إلى أن "فرنسا تدعم سعي اليونان لشراء 6 مقاتلات رافال إضافية".

هذا وأنهت اليونان شراء أول 18 طائرة رافال في كانون الثاني الماضي لتعزيز دفاعها وشراكتها مع باريس وسط تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة. وشمل العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 2.5 مليار يورو 12 طائرة مستعملة وست طائرات جديدة.

(م ش)