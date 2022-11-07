​​​​​​​وصفها بجريمة حرب.. كاتب مصري يدعو لتحرك ضد استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية المنددة باستخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا.

تحدث لوكالتنا، الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان عن ذلك "العديد من الشواهد تؤكد استخدام القوات التركية للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وهي جريمة حرب بكل المقاييس".

ونوه شعبان إلى أن "فحص جثامين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أظهر استخدام أحد الغازات السامة التي تشل النظام العصبي مباشرة، وفق تقارير صحية. علاوة على معاناة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وفق تقارير عدة من أعراض في الجهاز العصبي، ومشاكل أخرى تؤكد استخدام أسلحة كيماوية من جانب تركيا ضدهم بالإضافة إلى انتشار مقاطع فيديو، يظهر فيها الجنود الأتراك وهم يحملون مواد تحميهم من تأثير الأسلحة الكيمياوية".

وأوضح شعبان "لا يمكن السكوت على هذه الجريمة، حتى لا تستمر قوات أردوغان في حربها ضد الكرد في العراق أو حربها الأخرى في شمال سوريا".

مشدداً على "ضرورة إخضاع الأمر للتحقيق وفرض عقوبات دولية على تركيا، ومساءلتها على جريمتها ضد الكرد وكف يدها عن الجرائم المتتالية ضدهم".

وأشار في ختام حديثه إلى "الجريمة التركية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكرد" أدت لاستشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة، لافتاً إلى أنه "لا يفهم سر صمت المجتمع الدولي على سياسات وجرائم الاحتلال التركي وانتهاكاته المستمرة، للقانون الدولي وخصوصاً في العراق وسوريا".

(ي ح)

ANHA