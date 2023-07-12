التقى اليوم، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واع"، عن اللقاء "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ولم يفصح أيٌّ من طرفي اللقاء عن مضمون ما توصل إليه المجتمعون، واقتصرت المعلومات حول ذكر حدوث اللقاء، وما وصفه السفير الفرنسي لدى السعودية.

ووصف السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بويلي، في تغريدة له على موقعه في التواصل الافتراضي "تويتر" اللقاء بـ "المثمر"، وقال فيها "دار اللقاء حول العلاقات الفرنسية السعودية والتطورات الأخيرة في لبنان".

وفي وقتٍ سابق، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان بمسؤولين في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية – رصانة، في الرياض، وجرت مناقشة "عدد من الحلول للخروج من الأزمة اللبنانية، ودور فرنسا والسعودية لمساعدة لبنان في أزمته الحالية كما تم استعراض الأزمات الإقليمية الأخرى"، وفقاً لبيانٍ صادر عن المعهد.

(أم)