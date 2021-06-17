​​​​​​​وسائل إعلام: تأجيل مصري للمباحثات مع تركيا بسبب تعنت الأخيرة

ونقلت شبكة العربية عن مصادرها أن "مصر أجلت لقاءات جديدة مع تركيا بسبب عدم تنفيذ شروط ومطالب مصرية".

وذكرت المصادر أن "القاهرة تتمسك بتسلم عدد من المطلوبين من تركيا رغم رفض أنقرة"، بالإضافة إلى أن" تركيا ترفض المطالب المصرية بتخفيض عدد قواتها في ليبيا".

وذكرت أن "مصر ربطت بين سحب القوات التركية من ليبيا واستئناف اللقاءات الأمنية"، كما أوضحت أن "القاهرة تطالب بتعهدات تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا".

والأسبوع الماضي، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن علاقة تركيا مع مصر "متجذرة"، موضحًا أن "الاستخبارات والخارجية في الدولتين على تواصل دائم".

وقال الحزب، إنه سيركز على "قضايا ملموسة خلال المباحثات المتبادلة مع مصر".

ودعا الحزب إلى ضرورة "مناقشة مستقبل ليبيا وقضية شرق المتوسط مع مصر".

ورغم محاولات التودد التي تعّبر عنها تصريحات المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان للتقارب مع مصر، مازالت جماعة الإخوان تقف عقبة في طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، فيما عاودت فضائيات الجماعة بإسطنبول الانتقاد مجددًا للسلطات المصرية.

(ش ع)