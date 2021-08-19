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​​​​​​​وسائل إعلام: قتلى في تظاهرة بشرق أفغانستان

قالت وسائل إعلام إن عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار على متظاهرين شرق أفغانستان، ووقعت حادثة تدافع بين المتظاهرين ما أسفر عن وقوع ضحايا ولم يعرف بعد إن كان الضحايا سقطوا بالرصاص أو نتيجة التدافع.
العالم والشرق الأوسط 2021-08-19T12:41:00 مركز الأخبار

وأفادت وكالة "رويترز" بسقوط ضحايا جراء إطلاق نار من قبل عناصر حركة "طالبان" وحادثة تدافع خلال مسيرة نظمت بمناسبة يوم الاستقلال في مدينة أسد آباد، مركز ولاية كنر شرق أفغانستان.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن شاهد عيان تأكيده أن عدداً من الأشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الوفيات نجمت عن إطلاق الرصاص الحي أو التدافع.

وخرج أعداد من السكان في أسد آباد إلى الشوارع ملوحين بالعلم الوطني الأفغاني في مسيرة مماثلة لما شهدته أمس ولايتا ننغرهار وخوست.

وأفادت وسائل إعلام أمس بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء إطلاق عناصر "طالبان" النار على مسيرة في مدينة جلال آباد مركز ننغرهار.

(ل د)


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