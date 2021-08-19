​​​​​​​وسائل إعلام: قتلى في تظاهرة بشرق أفغانستان

وأفادت وكالة "رويترز" بسقوط ضحايا جراء إطلاق نار من قبل عناصر حركة "طالبان" وحادثة تدافع خلال مسيرة نظمت بمناسبة يوم الاستقلال في مدينة أسد آباد، مركز ولاية كنر شرق أفغانستان.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن شاهد عيان تأكيده أن عدداً من الأشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الوفيات نجمت عن إطلاق الرصاص الحي أو التدافع.

وخرج أعداد من السكان في أسد آباد إلى الشوارع ملوحين بالعلم الوطني الأفغاني في مسيرة مماثلة لما شهدته أمس ولايتا ننغرهار وخوست.

وأفادت وسائل إعلام أمس بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء إطلاق عناصر "طالبان" النار على مسيرة في مدينة جلال آباد مركز ننغرهار.

(ل د)