​​​​​​​وسائل إعلام: محادثات بين أميركا والصين في ظل التوترات

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أمس الجمعة أن مسؤولاً رفيعاً في البنتاغون أجرى محادثات مع الجيش الصيني، وذلك للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكر المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانج شوبنغ، نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"رويترز" أن تشيس ركز على "إدارة الأزمات والمخاطر".

وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي.

(ش ع)