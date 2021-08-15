​​​​​​​وسائل إعلام: مفاوضات تجري في القصر الرئاسي الأفغاني وحديث عن نقل السلطة

أفادت مصادر في القصر الرئاسي لشبكة الحرة أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وافق على نقل السلطة، مشيراً إلى وجود أنباء عن وصول قيادات طالبان إلى العاصمة عن طريق مطار كابول الدولي.

وقال ثلاثة مسؤولين أفغان إن طالبان دخلت ضواحي العاصمة كابول، وأشار المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إلى أنهم غير مخولين بالكشف عن المعلومات، إلا أنه لم يكن هناك أي قتال حتى الآن.

ودخل مقاتلو طالبان في مناطق كالكان وقراباغ وباغمان.

وأفاد مراسل الحرة أن قائد الجيش الأفغاني أصدر أوامر لكافة قطاعات الجيش والقوات الأمنية في كابول بإطلاق نار علي كل من يحاول نشر الفوضي في كابول.

وقال قائد الجيش: "الوضع في كابول تحت السيطرة". وأضاف: "هناك محاولات لجر المدينة نحو الفوضى وتم إصدار الأوامر للقوات الافغانية بإطلاق الرصاص فوراً على أولئك الذين يحاولون نشر الفوضى".

ولم يعترف "المتمردون" على الفور بوجودهم في العاصمة. لكن المكاتب الحكومية بدأت فجأة في إرسال العمال إلى منازلهم في وقت مبكر من يوم الأحد حيث حلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في سماء المنطقة.

وأفادت وكالة رويترز أن الرئيس الأفغاني أشرف غني أجرى محادثات مع الدبلوماسي الأميركي زلماي خليل زاد وكبار مسؤولي الناتو.

(ش ع)