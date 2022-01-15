​​​​​​​وسائل إعلام: هجوم صاروخي على قاعدة تركية في العراق

وأفادت شبكة روسيا اليوم نقلا عن مراسلها في العراق، اليوم السبت، بتعرض قاعدة عسكرية تركية إلى هجوم صاروخي شمالي البلاد.

وذكرت أن صاروخين نوع "كاتيوشا" سقطا في محيط قاعدة (زليكان) التركية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأضاف، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.

في حين أكدت مصادر أمنية عراقية لـ شبكة "العين الإخبارية"، اليوم السبت، استهداف قوات تركية في قاعدة زليكان بالموصل بصواريخ جراد.

وقال مصدر أمني عراقي إن معسكر زليكان الذي يضم قوات تركية تعرض لهجوم بثلاثة صواريخ من مصدر مجهول.

ولم يسفر القصف عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة، وفقا للمصدر.

(ش ع)