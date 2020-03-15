وبحسب روسيا اليوم "انطلقت الدورية من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب، ويتوقع أن تصل إلى بلدة عين الحور".

وأضافت "تشارك في الدورية من الجانب الروسي وحدات من الشرطة العسكرية على عدة عربات مدرعة، فيما يجري تنظيم العملية من قبل مركز التنسيق الروسي التركي المشترك الذي تم إنشاؤه لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب".

وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان في 5 آذار الحالي إلى اتفاق جديد حول وقف إطلاق النار في إدلب, وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4".

وهذا ليس الاتفاق الأول من نوعه, حيث توصلت كل من روسيا وتركيا إلى اتفاقات سابقة قد فشلت جميعها، وأدت إلى جولة تصعيد كبيرة بين الطرفين قُتل خلالها جنود أتراك.

(ي ح)