​​​​​​​وسائل إعلام: انفجارات على مناطق حدودية سورية مع الاردن

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "انفجارات ضربت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ناجمة عن قصف استهدف مواقع هناك فجر اليوم الاثنين، حيث استهدف القصف منطقة محطة التنقية بخراب الشحم غربي درعا، دون معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية والمادية".

وبحسب المرصد فإنه "لا يُعلم حتى اللحظة إذا ما كانت الأردن هي من قصفت واستهدفت المنطقة هناك في إطار محاولات الجانب الأردني استهداف تجارة المخدرات في المنطقة هناك بالتنسيق مع النظام، لاسيما وأن الأردن أكدت أنها ستحارب عمليات تهريب المخدرات إلى أراضيها، أو أن الانفجارات ناجمة عن شيء آخر مجهول إلى الآن".

من جانبها أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم بسماع أصوات انفجارات قوية في الجانب السوري من الحدود، قالت إنها "ناجمة عن قصف نفذته طائرات حربية تابعة للجيش الأردني" على حد قولهم.

ونقل موقع "خبرني" الأردني، عن السكان قولهم إنهم سمعوا أصوات طائرات حربية وانفجارات قوية لأكثر من 10 دقائق، في المناطق المحاذية للحدود السورية خلال ساعات الفجر الأولى.

وحتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من جانب الحكومة الأردنية بشأن هذه الغارات.

عمان هددت سابقاً

وكانت عمان هددت في وقت سابق بشن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل حكومة دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

ولوح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، باحتمالية شن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا، قائلاً في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن".

وأضاف "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى في العالم".

(د ع)