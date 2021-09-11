​​​​​​​وسائل إعلام: المقاومة الأفغانية تستعيد 3 مناطق من طالبان في بنجشير

قالت صحيفة "أفغانستان تايمز"، السبت، إن مقاتلي الجبهة الوطنية للمقاومة التي يقودها أحمد شاه مسعود، تمكنت من استعادة 3 مناطق تابعة لولاية بنجشير من قبضة حركة طالبان.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة في بنجشير الواقعة شمالي أفغانستان قولها: "نجحت قوات الجبهة الوطنية بقيادة أحمد مسعود في استعادة ثلاث مناطق هي (دارا وآبشار وباريمان) في شمال ولاية بنجشير من سيطرة حركة طالبان".

وقالت المصادر إن "حركة طالبان فقدت عدداً من قواتها إثر الاشتباكات في هذه المناطق الثلاث".

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن الأحد الماضي، أن الحركة سيطرت بشكل كامل على جميع المقاطعات في ولاية بنجشير، لكن قوات جبهة بنجشير نفت هذه المزاعم على الفور.

وفي سياق متصل، أعدمت طالبان روح الله عزيزي صالح شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق، وأحد قادة المقاومة في بنجشير.

وأكد هذا الخبر "عبد الله صالح" أحد أبناء إخوة هذا القائد في المقاومة في رسالة نصية لرويترز.

وكتب عبد الله صالح في رسالة إلى وكالة الأنباء أن "طالبان قتلت عمه أمس ولم تسمح لأقاربه بدفنه".

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة لطالبان، إن روح الله صالح لقي مصرعه في اشتباكات اندلعت في ولاية بنجشير.

(ش ع)