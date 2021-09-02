​​​​​​​وسائل إعلام: الباخرة الإيرانية التي تحمل الوقود للبنان دخلت المياه السورية

ونقلت "وكالة فارس" الإيرانية، عن مصادر متابعة للموضوع، قولها إن "حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية".

وبحسب المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعًا بالآلية نفسها، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريبًا.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أعلن الأسبوع الماضي، أن "سفينة الوقود الأولى، التي تم استيرادها من إيران، في طريقها إلى لبنان"، مؤكدًا أن "هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام"، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" متحدثًا عن أزمة نقص الوقود "أعلن أن السفينة الأولى (القادمة بالوقود من إيران كما أعلن سابقًا) أصبحت في البحر وسفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إن شاء الله وستلحق بها سفن أخرى".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

(ش ع)