وأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، أن الأمن التونسي قبض على شخص خطط لاغتيال رئيس البلاد قيس سعيّد.

وبحسب المعلومات التي تداولتها الوسائل الإعلامية؛ فإن مخطط الاغتيال كان سيستهدف سعيّد خلال زيارته لإحدى المدن الساحلية.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم السبت، أن هناك من يجري محاولات يائسة لاغتياله، قائلاً: "طريق الحق صعب، وسأواصل بنفس المبادئ في إطار القانون".

وتابع: "الحكومات تتعاقب أما الدولة فتستمر، سنقف سداً منيعاً أمام كل من يحاول ضرب الدولة".

ومضى قائلاً: "هناك من يؤلب دولاً أجنبية على البلاد والرئاسة".

وقبل أسابيع، استجاب الرئيس التونسي لدعوات تطالب بإقصاء تنظيم الإخوان عن الحكم وقرر تجميد عمل البرلمان الذي هيمنت عليه الجماعة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

(ل د)