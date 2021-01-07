​​​​​​​وسائل إعلام أميركية: عدد من الوزراء يناقشون إمكانية عزل ترامب

ونقلت شبكات تلفزيونية أميركية عن مصادرها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، والذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

ويتطلّب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس، للتصويت على قرار تنحية ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين جمهوريين لم تسمّهم، قولهم إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا أنّ ترامب أصبح "خارج السيطرة".

بدورها، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن "مصادر متعددة" أن مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن شبكة "سي بي إس" أكدت أن الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنه لم يتمّ تقديم "أيّ شيء رسمي" إلى بنس.

وانقلب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن إيمانًا منهم بما يكرره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.

وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحة بأنه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أي دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.

وأعلنت شرطة العاصمة الأميركية، واشنطن، أن 4 أشخاص فقدوا حياتهم، كما اعتُقل 52 آخرون، إثر الصدامات بين الشرطة وأنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في مبنى الكونغرس.

وعقب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول، دعا العديد من البرلمانيين وكتّاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية إلى اللجوء لهذا الخيار الدستوري حتى وإن لم يتبقّ سوى أسبوعين لترامب في البيت الأبيض.

وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين "دفاعًا عن الديموقراطية".

واعتبر النواب في رسالتهم أن الرئيس المنتهية ولايته "مريض عقليًّا وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر لوكالة رويترز إن اثنين من كبار مساعدي السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، استقالا في أعقاب العنف في مبنى الكونغرس، بينما يفكر مسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض في الاستقالة.

واستقالت ستيفاني غريشام كبيرة موظفي السيدة الأولى بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس لمنع التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وقالت ستيفاني غريشام في بيان "تشرفت بخدمة البلد في البيت الأبيض، إنني فخورة للغاية بأني شاركت في مهمة السيدة ميلانيا ترامب لمساعدة الأطفال في كل مكان، وفخورة بالإنجازات الكثيرة لهذه الإدارة".

ولم تذكر ستيفاني التي أمضت عامًا كمتحدثة صحفية باسم البيت الأبيض قبل أن تصبح كبيرة موظفي السيدة الأولى ما إذا كانت استقالتها ردّ فعل على العنف في العاصمة، لكن مصدرًا مطلعًا على قرارها قال إن العنف كان القشة الأخيرة بالنسبة لها.

وأضاف المصدر إن السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض، ريكي نيسيتا، استقالت أيضًا، وكذلك نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، سارة ماتيوس، منوهًا أن هناك أيضًا أحاديث داخل البيت الأبيض بأن نائب كبير الموظفين، كريس ليدل، قد يستقيل.

وأشار المصدر إلى أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، كان يفكر أيضًا في الاستقالة، وكذلك نائبه ماثيو بوتينجر، في حين أن هناك أحاديث داخل البيت الأبيض مفادها أن نائب رئيس الأركان كريس ليدل قد يستقيل أيضًا.

(م ش)