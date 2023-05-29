​​​​​​​ورشات الإدارة الذاتية تستعد لتعبيد طريق عمبارة - الدولي

بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية على طريق عمبارة - الدولي البالغ طوله 10 كيلومترات و300 متر، وعرض 13 متراً، من قبل الورش التابعة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة وبإشراف شركة زاغروس، تستعد الآن لرش مادة MCO للبدء بأعمال التعبيد خلال الأيام القادمة.

ومادة MCO، هي عبارة عن إسفلت مخلوط بكيروسين، يتم رشه فوق طبقة الأساس قبل وضع الإسفلت بـ (48) ساعة على الأقل، وهي طبقة الأساس الإسفلتي.

مدير المشروع خليل يوسف، أشار في وقت سابق إلى أن الأعمال الإنشائية جميعها ستنتهي في شهر حزيران وسيدخل الطريق الخدمة رسمياً.

(ك آ/آ)

ANHA