​​​​​​​وقوع سلسلة انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول

وقعت سلسلة انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام أفغانية.

وقالت وكالة أنباء "أفغانستان" في حسابها عبر "تليغرام"، إن "الانفجارات كانت متزامنة ووقعت في نحو الساعة 6:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي في العاصمة كابول".

وأشارت إلى أنه "حتى الآن طبيعة وموقع هذا الانفجار الشديد غير واضحين".

من جهتها، أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية المستقلة، أن "عبد النافع تاكور" المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أكد وقوع انفجار في مدينة كابول دون الإدلاء بتفاصيل.

ونقلت القناة عن بعض سكان كابول أنهم سمعوا عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة.

كما نقلت "آريا نيوز" الأفغانية عن بعض المواطنين أن الانفجار نجم عن سقوط صاروخ في منطقة "وزير أكبر خان" في كابول.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

الجمعة الفائت، وقع انفجار آخر في ملعب الكريكيت بالعاصمة، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس العام الماضي، تزايدت الانفجارات والاغتيالات في البلاد.

(د ع)