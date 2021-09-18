​​​​​​​وقوع انفجارين في العاصمة كابول يخلّف قتلى وجرحى

وقال مصدر في قوات الأمن بكابول لوكالة "نوفوستي"، إن دويّ انفجارين سُمِع في العاصمة الأفغانية، كابول، ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.

وبحسب المصدر، فإن الانفجار الأول، وقع في منطقة داشتي برشي، وخلّف إصابات. أمّا الانفجار الثاني، فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.

ووفقاً لما نقلته شبكة روسيا اليوم، فإن الانفجار الأول، الذي وقع في منطقة داشتي برشي، خلّف 3 قتلى ونحو 18 جريحاً.

في حين قالت صحيفة "اطلاعات" الأفغانية، عن شهود عيان، إن الحادث "نتج عن انفجار لغم مغناطيسي استهدف سيارة، وأسفر عن إصابة شخصين في الانفجار".

(د ع)