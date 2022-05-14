​​​​​​​وقوع انفجار بمدينة نوى في ريف درعا وإصابة عنصرين من قوات دمشق

وسمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة نوى ضمن الريف الغربي لدرعا، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت قرب الفرن الآلي في المدينة، أدى إلى إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق، عقب ذلك، شهدت المنطقة انتشار أمني كبير لدوريات في المدينة وطريق نوى – الرفيد، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 201 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 154 شخصاً، هم: 78 من المدنيين بينهم سيدتان و4 أطفال، و58 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر ما تسمى "التسويات"، و10 من المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق في داعش و6 مجهولي الهوية وعنصر من المجموعات الموالية لروسيا.

(د ع)