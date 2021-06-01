وأصدرت وقفة المرأة الحرة في سوريا بيانًا إلى الرأي العام، قرئ أمام مركز الوقف في مدينة قامشلو، أعلنت فيه عن البدء بتنظيم حملة فكرية وصحية في كل من مدينة ديرك والحسكة وقامشلو.

البيان قرئ من قبل الإدارية في وقفة المرأة الحرة في سوريا بمدينة قامشلو، مليكة حصاف.

وقالت مليكة عبر البيان: "نحن في وقفة المرأة الحرة في سوريا نعلن عن قيامنا بحملة فكرية وصحية في مركز الوقف في مدينة قامشلو ونواحيها، وكذلك في مكاتبنا بمدينة ديرك والحسكة.

وأوضحت أن هدف الحملة الفكرية هو توعية المرأة لأنها لا تزال تعاني الكثير من الضغوطات في المجتمع وهذه الضغوطات تجعلها ضحية للعنف، أما الصحية فهدفها أخذ التدابير الصحية اللازمة على محمل الجد لأن فيروس كورونا يجدد نفسه.

وأكدت مليكة أن الحملة ستشمل المرأة والرجل معًا، وأنها ستستمر على مدار ثلاثة أشهر، حيث تبدأ من الـ 2 يونيو/ حزيران ولغاية 20 آب".

يشار إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت في 5 أيار المنصرم تمديد الحظر الجزئي في كافة مناطق شمال وشرق سوريا للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أعلنت هيئة الصحة عن وصول 17500 لقاح استرازينيكا أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى شمال وشرق سوريا، والبدء بتطعيم الكادر الطبي وسط وعود للمنظمة العالمية بتزويد المنطقة بكمية أخرى قريبًا.

(س أ/س و)

ANHA