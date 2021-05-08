​​​​​​​وقفة احتجاجية نسائية أمام مفوضية الأمم المتحدة في قامشلو لدعم مقاومة الكريلا

ووقف اليوم حشد من نساء مدينة قامشلو أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو وقفة احتجاجية منددة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وحملت المشاركات في الوقفة، لافتة كتب عليها "مقاومة القائد آبو.. ومقاومة صقور زاغروس هي مقاومتنا"، ورفعن أعلام مؤتمر ستار، صور القائد عبد الله أوجلان، وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "الشهداء لا يموتون" والشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة، أزكور روني، كلمة قالت فيها "إن الاحتلال التركي لم يستطع النيل من إرادة الشعب الكردي والقائد من خلال العزلة المفروضة عليه، لذلك قامت بالهجوم على مناطق الدفاع المشروع"، ونددت بالهجمات، مؤكدة مواصلة دعمهن لقوات الكريلا.

ثم أدلت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، هالة فارس، ببيان إلى الرأي العام استنكرت فيه الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "باسم كافة مكونات المنطقة الوطنيين ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية وحلفائها الذين يقومون بكافة السياسات والهجمات العدوانية الفاشية في منطقة جبال كردستان واستعمالهم الأسلحة المحرمة دوليًّا على أبنائها المناضلين الذين يقومون بحماية والدفاع عن أرضهم وعن حقوقهم".

وتابع البيان بالقول: "نحن بدورنا في حركة المرأة نعاهد بالسير على طريقهم حتى آخر قطرة من دمائنا، لأنهم أملنا ومصدر قوتنا وسنكون لهم السند مهما كان الثمن"، وناشد البيان القوى الدولية القيام بدورها وواجبها الإنساني والوقوف في وجه أطماع الاحتلال التركي لدول الجوار.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

(م ح)

ANHA