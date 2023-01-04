​​​​​​​وقفة احتجاجية في الرقة رفضاً للتطبيع التركي السوري

نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل (فرع إدلب)، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد تقارب دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، شاركت فيها عضوات من مكتب تجمّع نساء زنوبيا ومجلس إدلب الخضراء، وممثلات عن الأحزاب السياسية في الرقة.

رفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام مجلس إدلب الخضراء وسط الرقة، يافطات كتب عليها "نرفض الحرب ونرفض الخيار العسكري"، و "نطالب بعودة آمنة إلى أرضنا إدلب"، و "التقارب التركي السوري لا يخدم الشعب السوري"، و "ثورتنا نحو سوريا ديمقراطية لا مركزية" و "الإدارة الذاتية تمثلنا".

بدأت الوقفة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته قراءة بيان من قبل الناطقة باسم مجلس إدلب لحزب سوريا المستقبل، ناهد النحاس، جاء في مستهله: "اليوم، وبعد اثني عشر عاماً من الأزمة السورية لا يزال الشعب السوري يتعرض لأبشع أنواع الاستبداد والأجرام والمؤامرات التي تحاك ضد طموحاته التي تسعى من أجلها لتحقق الحرية والديمقراطية".

وأشار في هذا الإطار إلى أن دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق لا تزالان تعملان على إطالة عمر الأزمة العالقة في سوريا، ويسعيان من خلال تقاربهما إلى التخريب الاجتماعي، وعدم خدمة مصالح الشعب السوري الأعزل"، مبيناً أن أهدافهما باتت واضحة "لضرب مشروع الإدارة الذاتية والقضاء على قوات سوريا الديمقراطية".

أعرب البيان عن رفضه "تقسيم سوريا والاتفاق والتقارب السوري التركي بوساطة روسيا". ودعا جميع النساء للالتفاف حول "إدارتنا وقواتنا، والانتفاضة في وجه كافة المشاريع الاحتلالية والاستبدادية".

وحث بيان مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، جميع الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر الحوار السوري السوري، ومن خلال تطبيق قرار 2254.

وشدد في ختامه، على توحيد النساء السوريات لصفوفهن، وتنظيم أنفسهن، والتكاتف معاً لتحرير الأراضي السورية من المحتل التركي، والعودة الآمنة إليها.

(آ ع/ي م)

ANHA