ووقفت عشرات النساء وعضوات من قوى الأمن الداخلي ـ المرأة، صامتات مرتديات سترات بيضاء مكتوبة عليها "لا للعنف"، أمام مبنى بلدية الشعب في مدينة قامشلو للتعبير عن رفضهن وغضبهن تجاه جرائم القتل التي ارتكبت بحق النساء تحت ذريعة "جريمة الشرف".

ورفعت المشاركات لافتات كتبت عليها "المرأة حياة حرة"، "لا لقتل النساء"، "لن يتحرر مجتمع تقتل فيه النساء"، "لا للعنف ضد المرأة"، "أوقفوا العنف ضد المرأة"، "الصمت عن القتل مشاركة في الجريمة"، وصور الشابتين اللتين قتلتا مؤخراً في الحسكة والرقة.

كما عُلق على جدران مبنى البلدية يافطات أخرى كتبت عليها "الانتحار ضعف، خنوع، ذل، هروب"، "واجهي معركتك وأنت حية"، "الروح ليست ملكاً لك لتزهقها"، "لم تنتحر أنتم قتلتموها".

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية "الصامتة" للمطالبة بتقديم المجرمين الذين قاموا بقتل الفتاتين القاصرتين "عيدة السعيدو 16 عاماً، وآية الخليف 14 عاماً"، إلى محاكم الإدارة الذاتية ومحاسبتهم وانزال أقصى العقوبات بحقهم.

وفي هذا الصدد قالت الإدارية في المكتب القانوني لمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة أرزوا تمو في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية: "في الآونة الأخيرة قتلت فتاتين في مقتبل عمرهن وعلى هذا الأساس نظمنا فعاليات مختلفة، وسنقوم بحملة بلا حدود لنسد الطريق أمام مثل هذه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة"، وبينت: "أن هذه الفعالية الصامتة تأتي بعد قتل النساء على يد الرجال، وأضافت: "فعالياتنا لن تنتهي هنا وسننظم كل أسبوع فعالية مختلفة".

وكتمت المشاركات في الفعالية أفواههن بأشرطة، وعلقت أرزوا وقالت: "قيامنا بذلك هي الرد على مجتمعنا الذي يريد أن لا تتفوه المرأة بكلمة ودائماً تكون صامتة حتى إذا تعرضت للتعنيف، وإن فعلت وصرخت تُقتل".

ودعت أرزوا الإدارة الذاتية لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل بحق الشابتين، وملاحقتهم حتى القاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

(إ س/ل)

ANHA