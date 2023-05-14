​​​​​​​وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بعد 5 أيام من القصف المتبادل

بعد قصفٍ استمر خمسة أيام، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليل السبت، إلا أنه شهد خرقاً بعد ربع الساعة التي تلت موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (19,00 ت غ)، حيث أطلقت عدد من الصواريخ أعقبتها ضربات إسرائيلية جديدة، بحسب ما أفادت به شبكة فرانس24.

وأعلنت السلطات المصرية في بيان "وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء (بالتوقيت المحلي) في الـ 13 من أيار/ مايو".

وأضاف البيان أنه "بناء على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين، وهدم المنازل واستهداف الأفراد، وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار".

وحثت القاهرة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على "تطبيق الاتفاق".

وكانت المواجهات الأخيرة هي الأعنف بين غزة وإسرائيل منذ آب/ أغسطس 2022. وقد بدأت الثلاثاء بضربات جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة قادة عسكريين في "الجهاد الإسلامي".

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "مقتل 13 مدنياً فلسطينياً على الأقل بينهم سبعة قاصرين. وقال الجيش الاسرائيلي إن "أربعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين قتلوا بصواريخ فلسطينية سقطت على قطاع غزة".

وعلى حدّ تعبير الجيش الإسرائيلي، فإنه أصاب منذ الثلاثاء 371 هدفاً، وأن أكثر من 1230 صاروخاً أطلق من غزة على إسرائيل اعترضت منظمة الدفاع الجوي أكثر من 370 منها.

(د ع)