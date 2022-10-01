​​​​​​​وقف المرأة الحرة يطلق حملة (لأنك أقوى من السرطان) للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أدلت اليوم السبت، لجنة الصحة في وقف المرأة الحرة في سوريا، ببيان أعلنت فيه عن إطلاق حملة (لأنك أقوى من السرطان) وذلك بحضور عضوات الوقف ومجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي.

قرئ البيان أمام مركز وقف المرأة الحرة في سوريا، في القسم الغربي من مدينة قامشلو، من قبل الإدارية، ميديا علي.

في مستهله عرّف البيان مرض سرطان الثدي بالقول: "من المتعارف عليه أن سرطان الثدي هو من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، حيث تشير الدراسات إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثمان سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي".

ولفت إلى أن أكثر من مليون امرأة من حول العالم تصاب سنوياً بمرض سرطان الثدي.

كما أشار البيان إلى نسبة الوفيات بهذا المرض، وقال: "بلغت 7.6 % و4.2 % على التوالي ما بين سن الـ 40-50 سنة".

بحسب لجنة الصحة في وقف المرأة الحرة في سوريا، فإن حملة التوعوية (لأنك أقوى من السرطان) ستستمر من تاريخ 01/10/2022 إلى 30/10/2022م.

يشار إلى أن شهر تشرين الأول هو شهر التوعية لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويعرف بالشهر الوردي.

(ك.آ/س ر)

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