​​​​​​​وقف المرأة الحرة يفتتح معرضاً للأشغال اليدوية

افتتح وقف المرأة الحرة في كوباني، اليوم الأحد، في مركزه بمدينة كوباني، معرضاً للأشغال اليدوية هو الثاني من نوعه، حيث أُقيم معرض مشابه في مثل هذا التوقيت من العام الماضي بوقف المرأة.

ويتضمن المعرض أشغالاً يدوية مصنوعة من الخيوط المستعملة، والكراتين والحجارة، بالإضافة إلى عرض لوحات وألعاب للأطفال.

ويهدف وقف المرأة من إقامة هكذا معارض إلى تشجيع الأهالي في المنطقة لإعادة تحويل النفايات أو المنتجات عديمة الفائدة إلى مواد أو منتجات جديدة.

وستختتم فعاليات معرض الأشغال اليدوية يوم غد الإثنين.

(ن ك/ي م)

ANHA