​​​​​​​وقف المرأة الحرة تفتتح مكتباً لها في مدينة منبج

وحضر مراسم الافتتاح عضوات وقف المرأة في كل من الرقة والطبقة وإقليم كوباني بالإضافة إلى حضور عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة في المدينة.

وبدأت المراسم بدقيقة الصمت، تلاها إلقاء الناطقة الرسمية باسم مكتب وقف المرأة الحرة سهام مصطفى كلمة رحبت فيها بالنساء الحاضرات وهنّأت الافتتاح على كل امرأة مناضلة.

وقالت: "اليوم نعلن موعد فجر ليوم جديد ملئ بالحيوية والتفاؤل والأمل، ونجتمع جميعاً ليضاف انجاز جديد إلى انجازات المرأة المنبجية".

بدورها أشارت إدارية وقف المرأة في إقليم كوباني، روجين حسن، في كلمتها إلى أن الهدف من الافتتاح للعمل على تطوير عمل المرأة وتمكينها في الصعد الاجتماعية والثقافية والحقوقية والصحية والتربوية والاقتصادية.

وباسم تجمع نساء زنوبيا تحدثت الناطقة نسرين العلي وقالت: "افتتاح وقف المرأة الحرة هو إنجاز من مجمل الإنجازات ويعتبر اليوم يوماً مثالياً للنساء في منبج".

أيضاً ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي نورا الحامد كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وقالت: "إننا تقف إلى جانب المؤسسات النسائية الداعمة للمرأة وتشجيعها لتقديم الأفضل".

بعد ذلك افتتح مكتب وقف المرأة الحرة في المدينة بقص شريط الافتتاح من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء كفاء العلي.

وتأسس وقف المرأة الحرة عام 2014 تحت شعار "المرأة الحرة أساس مجتمع حر"، وينشط في مناطق شمال وشرق سوريا وفي سوريا كافة، وله مكاتب في 10 مقاطعات ونواحي وأربع مخيمات للاجئين.

(س ع/س و)

ANHA