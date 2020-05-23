​​​​​​​وليام روباك: قانون قيصر سيستثني مناطق الإدارة الذاتية

اجتمع مبعوث الولايات المتحدة وليام روباك، اليوم، مع الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة كوباني في إقليم الفرات و تباحث الجانبان الأوضاع العامة التي تمر بها المنطقة و المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بدأ الاجتماع بتقديم روباك التهاني لأهالي كوباني بمناسبة عيد الفطر السعيد و تمنى أن يعم السلام المنطقة.

وفي جلسة الاجتماع تباحث الجانبان الأوضاع العامة التي تمر بها المنطقة والصعوبات التي تواجهها الإدارة الذاتية على المستوى الاقتصادي والخدمي حيث عرضت الإدارة الذاتية إحاطة شاملة بالصعوبات الاقتصادية و الخدمية التي تواجهها في ظل الحصار المزدوج الذي تعانيه مناطق شمال وشرق سوريا مما يؤثر سلباً على أداء المؤسسات الخدمية للإدارة الذاتية.

كما وعرضت الإدارة المخاطر الأمنية التي يتعرض لها سكان القرى الحدودية جراء القصف التركي العشوائي لهذه القرى واستهداف المدنيين وممتلكاتهم في خرق واضح لعمليات وقف إطلاق النار .

كذلك ناقشت الإدارة الذاتية الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها المنطقة جراء انهيار أسعار الصرف وتدهور قيمة الليرة السورية و تأثير ذلك بشكل سيئ على الوضع المعيشي للمواطن.

فيما أكدت الإدارة للمبعوث روباك بأن الحل المأمول في سوريا هو بناء نظام سياسي لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية يحفظ خصوصية شمال و شرق سوريا و يؤكد دستورياً الحقوق المشروعة للشعب الكردي.

وليام روباك بدوره استمع إلى الإدارة الذاتية و أكد بأن ما يتعلق بقانون العقوبات في إطار قانون سيزر (قيصر) سيستثني مناطق الإدارة الذاتية و سيكون هناك عمل و تنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي.

فيما يتعلق بالجانب الأمني و السياسي وعد روباك برفع تقرير مفصل إلى القيادة الأمريكية و العمل على تصور حلول مناسبة لمجمل القضايا العالقة.

(سـ)

ANHA