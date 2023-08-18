​​​​​​​ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني لأول مرة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجانبين: "استعرضا العلاقات والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

ويعد هذا الاجتماع أول لقاء لولي العهد السعودي مع مسؤولين إيرانيين منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في آذار الماضي، حسب وكالة فرانس برس.

وذكر مراسل قناة "برس تي في" الإيرانية، أن عبد اللهيان والأمير محمد ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "يجتمعون خلف أبواب مغلقة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وبدأ الوزير الإيراني، الخميس، زيارة للسعودية كان من المفترض أن تستمر يوماً واحداً، قبل أن يؤكد مسؤولون سعوديون وإيرانيون أن عبد اللهيان سيلتقي ولي العهد في وقت لاحق الجمعة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح بعد اجتماعه مع نظيره السعودي في الرياض، الخميس، بأن المملكة وطهران "تحرزان تقدماً في إصلاح العلاقات".

وأكد أن اللقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل سيكون تمهيداً للقاء قادة البلدين، دون تحديد موعد لزيارة قد يقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للسعودية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويرافق عبد اللهيان في زيارته إلى الرياض، السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي عنايتي، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكد وزير الخارجية السعودي، الخميس، أن السفارة السعودية في طهران استأنفت نشاطها، معتبراً الأمر "خطوة أخرى في تطوير العلاقات بين البلدين".

(م ش)