​​​​​​​ولي عهد الأردن السابق يرفض الالتزام بأوامر الجيش الأردني

وقال الأمير حمزة بن الحسين في تسجيلٍ صوتي وزّعته المعارضة، اليوم الاثنين، إنّه سيخالف أوامر الجيش الأردني بوقف الاتصالات مع العالم الخارجي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

واتّهمت السلطات الأردنية الأمير حمزة بن الحسين، بالتواصل مع جهات خارجية فيما يتعلق بمخطط لزعزعة استقرار البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، في مؤتمرٍ صحفي، الأحد، إنّ الأجهزة الأمنية الأردنية اعترضت اتصالات بين ولي العهد السابق حمزة بن الحسين - الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني - ودائرته المباشرة، وأطراف خارجية، لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد.

واعتقلت السلطات الأردنية، السبت، رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله، الذي حاول مغادرة أراضي المملكة، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها أيمن الصفدي.

(ي ح)