​​​​​​​وكالتنا توثق أسماء الجرحى المدنيين جراء هجمات خلايا داعش

شنت خلايا لمرتزقة داعش مساء أمس، هجوماً على سجن غويران المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش، في محاولة منها الوصول إلى البوابة الغربية للسجن، بعد تفجيرات سبقت الهجوم، لتسهيل فرار المرتزقة من السجن.

وبدأ هجوم خلايا داعش في ساعات المساء الأولى، بتفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيس للسجن، عقبه اندلاع اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، بين القوات الأمنية المسؤولة عن حراسة السجن وخلايا مرتزقة داعش، بعد أن تسللت إلى محيط السجن من حي الزهور "حوش البعر" جنوب المدينة، حسب مراسلينا.

ومع فرار مرتزقة خلايا داعش من محيط سجن غويران لجأوا إلى حي الزهور، وبدأوا باستهداف المواطنين الرافضين اختباءهم في منازلهم، ونتيجة إطلاق النار العشوائي لترهيب المواطنين، استشهد مواطنان اثنان، وأصيب 8 آخرون، حسب سجلات مشافي مدينة الحسكة.

وأفاد المواطن (ح ح) من سكان حي غويران رفض الكشف عن هويته خوفاً من تعرضه للقتل من قبل خلايا داعش المختبئة في الحي، لوكالتنا، أن عناصر مرتزقة داعش أقدموا أمس على قتل اثنين من أولاد المدعو "أبو عبد الطبخان" وهو من سكان حي غويران أيضاً.

ووثقت وكالتنا نقلاً عن سجلات مشافي "الشعب والحكمة والرجاء"، أسماء المصابين والجرحى، وبحسب السجلات، فالمصابون هم "حسين أحمد عزيز 19عاماً، علاء الدين أحمد عابي 25عاماً، سليمان عبد الرحمن بابا 30عاماً، حافظ تركي عيادة 30عاماً، فواز فيصل حمي20عاماً، داوود رائد داوود 25عاماً، باشية شرجي الخضر، محمد مؤنس حميدي حمادي، بالإضافة إلى إصابة مراسل وكالتنا باسل رشيد".

وكانت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا قد أكدت استشهاد ٣ مواطنين، قام مرتزقة داعش بقتلهم أثناء دخولهم الأحياء القريبة للاختباء فيها.

(أم)

ANHA