​​​​​​​وكالتنا توثق أسماء 7 جرحى جراء الاستهداف التركي لقامشلو وعامودا غالبتيهم أطفال

هذا واستهدف جيش الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة قريتي سيكركا وتل زيوان شرق مدينة قامشلو، ما أدى لوقوع جرحى في صفوف المواطنين.

وبحسب ما وثقته وكالتنا، فإن أسماء المصابين كالتالي: "حلبجة رشيد 33 عاماً، وآرين عبد العزيز الحسن 38 عاماً، والأطفال محمد صالح 12 عاماً، وميران صلاح 10 أعوام، و ايلان صلاح 5 أعوام وبلند محمد شمس الدين 16 عاماً"

هذا وأكدت مراسلتنا أن المصابين، أصيبوا في قرية سيكركا الواقعة شرق مدينة قامشلو عندما تعرضت لقصف مدفعي، وهم متواجدون الآن في مشفى الرحمة بمدينة قامشلو لتلقي العلاج.

وفي القصف الذي استهدف قرى ناحية عامودا، أصيب المواطن رودي صبري البالغ من العمر 30 عاماً وأسعف إلى مشفى الناحية.

(كروب/ آ)

ANHA