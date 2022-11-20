​​​​​​​وكالتنا توثق أسماء 3 عناصر لحكومة دمشق أصيبوا في القصف التركي على زركان

قصفت طائرات الاحتلال التركي بعد منتصف ليلة أمس، نقطة تابعة لحكومة دمشق في قرية تل حرمل شمالي ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة.

وكان القصف قد أسفر عن فقدان 3 عناصر للقوات لحياتهم، وهم (أكرم سليمان، محمد رفاعي، رعد الزعران)، وأصيب 3 آخرون.

هذا ووثقت وكالتنا أسماء العناصر الـ 3 المصابين وهم: مصطفى البدر، ومحمد حسين محمد، وصادق شحاذة خلف.

ويتلقى العناصر العلاج في مشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وبحسب الكوادر الطبية في المشفى فإن حالة العناصر المصابين مستقرة.

(آ أ- م ح)

ANHA