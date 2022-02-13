​​​​​​​وكالتنا ترصد أضرار القصف على قرية جديدة في عين عيسى

صعدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقته من حدة هجماتها على القرى الأهلة بالمدنيين في ريف ناحية عين عيسى الغربي والشمالي والشرقي في الآونة الأخيرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة كالصواريخ والراجمات والمدافع وقذائف الهاون في هجماتها.

والقرى الأكثر ضرراً خلال الأسبوع المنصرم نتيجة القصف هي كل من قرية جديدة، هوشان، خالدية، معلق(المالكية) والدبس الواقعة في الريف الغربي لناحية عين عيسى.

ووثقت وكالتنا الأضرار التي لحقت بمنازل المدنيين في قرية جديدة التي تبعد عن مركز ناحية عين عيسى في الريف الغربي قرابة 7 كيلو متر وجنوب قاعدة الاحتلال التركي قرابة 1 كيلو متر، كما وتبعد عن إحدى نقاط المراقبة التابعة للقوات الروسية وقوات حكومة دمشق قرابة 300 متر في الجهة الغربية للقرية.

ويعيش في القرية أكثر من 30 عائلة غالبيتهم أطفال ونساء.

وبحسب أهالي القرية فإنه وقعت أكثر من 20 قذيفة وصاروخ على القرية وعلى منازلهم وألحقت أضراراً بممتلكاتهم ومنازلهم يوم أمس السبت.

ويقول المواطن حجي اسماعيل من أهالي القرية بأنه يتم قصفهم بشكل عشوائي خاصة المنازل الآهلة بالمدنيين أمام أنظار الضامن الروسي وقوات حكومة دمشق دون أن يحركوا ساكناً بالرغم من القذائف والصواريخ التي تقع بالقرب منهم.

وندد بصمت روسيا حيال الهجمات، وأكد صمودهم أمام هجمات الاحتلال التركي وصواريخه وأنهم متمسكون بأرضهم وديارهم.

(ج)

ANHA