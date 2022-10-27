​​​​​​​وكالتنا تحصل على أسماء قتيل و5 مصابين من قوات حكومة دمشق بعد إسعافهم

تعرضت قرية تل الورد في ريف ناحية زكان الجنوبي، لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، أدى لوقوع قتيل ومصابين من قوات حكومة دمشق، كانت قوات روسيا تحاول إسعافهم والوصول إليهم لكنها لاقت صعوبة بسبب القصف.

مراسلنا، حصل على أسماء عنصر قتيل و5 مصابين، أسعفوا إلى مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر.

ووفق المعلومات فإن القتيل يدعى "باسل محمد صالح، والمصابون هم رياض شلال حسين وعامر العبد وزاهر السلو ومحمد راضي العابر وأحمد عياط العميل".

بينما لم تذكر أي معلومات حول وضع المصابين وحالتهم الصحية.

(سـ)

ANHA